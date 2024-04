Un fatto grave e provocatorio si è verificato a Ferentino durante la processione della Via Crucis, la sera dello scorso venerdì santo. La cerimonia religiosa quest'anno particolarmente partecipata, con 300 o forse più fedeli più le autorità, è stata "macchiata" da una serie di bestemmie piovute dall'alto di piazza Mazzini (a pochi passi dalla caserma dei carabinieri), urlate proprio mentre il corteo religioso transitava sulla sottostante via Antica Curia. Evento inquietante, mai accaduto prima.

Protagonista della vicenda sarebbe stato un gruppo di minorenni, ragazzini e ragazzine, italiani e stranieri, "muniti" di bottiglie di birra. Le parole blasfeme piovute sul corteo hanno riecheggiato forti e chiare durante il silenzio religioso della processione con il Cristo morto disteso sulla croce portata a spalla da più persone.

Smarrimento e sdegno tra i partecipanti tra cui diversi sacerdoti, il sindaco Piergianni Fiorletta, il presidente della Pro loco Fiorini. Non si sa se il fattaccio sia già stato denunciato ai carabinieri, ma in quel momento il gruppo minorile non è stato identificato dalle forze dell'ordine né dalla polizia locale.

I minorenni l'hanno fatta da padroni, ignari anche del reato che hanno commesso. Va detto che è calato il gelo sulla processione. «Ho passato una notte insonne - ha scritto sui social Giovanni Dell'Orco, dello staff del sindaco -. Pensavo e ripensavo a quei "bravi" ragazzi, che durante un momento di preghiera della Via Crucis cittadina, hanno pensato di fare una bravata, accostando ad alta voce il nome di Dio a un noto animale. Mi domandavo, ma se noi siamo tutti figli di Dio (di qualsiasi religione si possa essere) e loro hanno dato quell'appellativo anche al loro Dio, per la proprietà transitiva, loro cosa sono?

Tutti siamo stati ragazzi e abbiamo fatto bravate, ma c'è sempre un limite, superato già da tempo. La bestemmia in luogo pubblico, con almeno 2 testimoni (eravamo oltre 200) è punibile con una multa amministrativa». Avrà strascichi il brutto episodio? Vedremo cosa accadrà, resta il fatto che durante la processione di venerdì santo i presenti hanno vissuto un momento di smarrimento.