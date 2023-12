Furgone si ribalta sull'autostrada del Sole, morto il conducente. L'incidente si è verificato prima delle 23 nel tratto tra Ferentino e Anagni, in direzione nord, tre chilometri dopo il casello di Ferentino. Sul posto il personale medico che non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco. Sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale sottosezione A1 per i rilievi di rito.