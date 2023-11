Tre lutti che hanno colpito la stessa famiglia. Madre e figlia morte lo stesso il giorno. Il marito e padre delle due donne è venuto a mancare circa un mese dopo. Un dolore che ha lasciato attoniti, con tanti perché, familiari e quanti conoscevano i tre. La tragedia è avvenuta all'inizio di quest'anno, nell'ospedale "Fabrizio Spaziani" di Frosinone.

Le vittime sono tutte del capoluogo. E sono: Sara Palmiero, 47 anni, la figlia, Rossella Boi, 78 anni, e Giuseppe Palmiero, 80 anni, i genitori. Un familiare si è rivolto all'avvocato Alessandro Petricca per fare luce sulla morte dei tre frusinati. Vuole capire se i tre familiari potevano essere salvati, se ci siano stati eventuali ritardi o responsabilità mediche o casi di malasanità.

Intanto è stata acquisita la documentazione, con le cartelle cliniche e gli esiti delle autopsie effettuate sui corpi delle tre vittime. Tutta la documentazione è stata inoltrata per essere analizzata dal consulente medico a cui si è rivolto l'avvocato Petricca per avere un quadro più completo della situazione clinica.

I cuori di madre e figlia hanno smesso di battere quasi contemporaneamente. In due letti diversi, ma dello stesso ospedale. Sara è deceduta in mattinata e la mamma poco dopo, nel pomeriggio. Il primo sabato dopo le festività natalizie, il 7 gennaio scorso.

Una notizia che, inevitabilmente, ha sconvolto tutta la comunità frusinate e anche il mondo dello sport. Sara per anni è stata un arbitro di calcio iscritta alla sezione Aia di Frosinone. È stata la prima donna della sezione ad esordire nella categoria Promozione nel maggio del 2001. Associata dal 20 aprile 1991 al 16 marzo 2012. Da diversi anni lavorava al negozio Unieuro di Madonna della Neve.

Anche la madre e il padre erano molto conosciuti e stimati.

L'uomo, Giuseppe Palmiero è deceduto a febbraio, dopo circa un mese dalla morte della moglie e della figlia. Anche lui era ricoverato all'ospedale di Frosinone.

Un familiare vuole risposte sul decesso dei tre parenti e per questo motivo di è affidato all'avvocato Petricca per chiarire se le morti di Sara, Rossella e Giuseppe siano dovute a cause inevitabili o se ci sia stata un'eventuale negligenza da parte di qualcuno.