Accoltella il vicino di casa durante una lite furibonda e viene arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio. Il fattaccio si è consumato lunedì sera, tra le zone Tor di Miele e Stufa Pigna Castello.

I due, quarantenni di origine albanese, lì residenti con le proprie famiglie, hanno litigato in maniera molto accesa nei pressi delle proprie abitazioni. Non da escludere che a scaldare gli animi ci fossero vecchie ruggini, come spesso accade tra confinanti.

Secondo le prime indiscrezioni uno dei due stava bruciando del fogliame, delle sterpaglie sul terreno accanto alla propria abitazione ed il fumo avrebbe invaso anche casa dell'altro, particolarmente irritato per quanto stava avvenendo.

Quest'ultimo avrebbe intimato al suo connazionale di spegnere il fuoco: non ricevendo risposta, i due contendenti si sarebbero offesi duramente e dalle parole si è passati alle vie di fatto.

Improvvisamente, è spuntato un coltello ed uno dei due ha avuto la peggio rimanendo ferito da una coltellata infertagli sotto la spalla.

Il rivale colpito è crollato a terra sanguinante e sofferente. Sono stati i familiari dell'accoltellato ad avanzare subito la richiesta di soccorso e poco più tardi la zona è stata raggiunta dagli automezzi del 118 e dei carabinieri a sirene spiegate.

L'aggressore è stato fermato immediatamente e identificato dai militari del comando stazione di Ferentino, intervenuti insieme ad altre pattuglie del nucleo radiomobile della Compagnia di Anagni.

È stata anche recuperata la lama ancora insanguinata e posta sotto sequestro dai militari. L'accoltellatore è stato condotto nella Casa circondariale di Frosinone. La prima accusa di tentato omicidio, probabilmente per futili motivi, sarebbe stata confermata ieri al termine degli accertamenti del caso.

Il connazionale ferito è stato soccorso dai sanitari sul posto e poi trasferito in ambulanza nel pronto soccorso dell'ospedale "Spaziani" di Frosinone dove è rimasto sotto osservazione. Non sarebbero stati lesionati organi vitali per sua fortuna.