Una delle serate più calde degli ultimi anni. Molti ancora devono rincasare, qualcuno passeggia, altri non riescono a prendere sonno per le alte temperature. Ad un certo punto il gelo. Un tonfo. Dal sesto piano di una palazzina un corpo che cade. I primi che si accorgono di un corpo a terra chiamano i soccorsi, ma purtroppo non c'è nulla da fare.

Un volo che non ha lasciato scampo all'avvocato Andrea Dini, cinquant'anni, noto professionista del capoluogo. La tragedia martedì, dopo le 23, in una palazzina in via Kennedy, a pochi passi dal parco Matusa. Palazzina dove Dini aveva il suo studio. Sul posto, oltre al personale medico che non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo, sono arrivati gli agenti della polizia per i rilievi di rito e per tutti gli accertamenti del caso. La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria. La famiglia ha chiesto l'esame autoptico. La notizia si è diffusa nelle primissime ore del mattino di ieri. L'avvocato Dini era molto conosciuto e stimato.

La vicenda

Tante domande, occhi rossi, volti rigati dalle lacrime. Sconcerto, dolore. Sono le sensazioni provate ieri dai familiari, colleghi, amici, clienti dell'avvocato Dini. Nel tribunale di Frosinone, dove ogni mattina si recava per le udienze e per assistere i suoi clienti, si respirava un'aria di tristezza infinita. Il dolore trapelava dagli occhi dei tanti colleghi che con lui hanno condiviso battaglie, vittorie. L'avvocato Dini era un professionista, sempre cordiale, con il sorriso sulle labbra. Un collega su cui poter sempre contare.

Cosa sia accaduto l'altra sera nessuno riesce a spiegarselo. Riuscire a trovare una spiegazione è impossibile. C'è solo tanto dolore. Non si esclude che l'avvocato del foro di Frosinone possa aver compiuto un gesto estremo. Che non sia riuscito a superare la prova di una malattia che da qualche tempo gli aveva spazzato via parte di quel sorriso. Ma la sua famiglia vuole vederci chiaro, pertanto avrebbe richiesto di far effettuare l'esame autoptico. Tanti i messaggi di cordoglio e vicinanza ai familiari. L'avvocato Dini lascia la moglie e un figlio adolescente.