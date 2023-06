"Il modello Cassino va esportato altrove". Non ha dubbi Camilla Laureti, europarlamentare Pd, dopo aver ammirato la nuova piazza Diamare e aver visitato il cantiere per la riqualifica del corso della Repubblica. "Abbiamo ottenuto 30 milioni di euro di finanziamenti grazie al Pnrr - ha spiegato il sindaco Enzo Salera - siamo la prima città in provincia di Frosinone in proporzione al numero di abitanti per progetti approvati". Dopo un colloquio con la maggioranza e i militanti del Pd, Laureti si è recata al museo Historiale per completare la visita della città.