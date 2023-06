Rotatoria con i lavori che ritardano e assenza di segnaletica, ennesimo incidente all'incrocio della ex Browning Winchester. Lo scontro verso le 15.30 di oggi tra una Suzuki e una Fiat 500 al famigerato incrocio del chilometro 67 della via Casilina. Fortunatamente, nonostante la violenza dell'urto, non ci sono stati feriti che necessitassero dell'intervento dell'ambulanza. Sul posto i carabinieri del Comando compagnia di Anagni, che oltre ad occuparsi della vicenda e della ricostruzione della dinamica sono stati subissati di richieste di intervento a sollecito sia dei lavori assurdamente al palo che della installazione di segnaletica drammaticamente assente. Un incrocio che ha provocato decine di morti e centinaia di feriti, addirittura senza alcun tipo di segnale stradale.