La questione è stata riproposta nella recente seduta del consiglio comunale: appare ormai ineludibile trovare una soluzione al problema parcheggi attorno allo stadio comunale "Benito Stirpe" anche per evitare che, nelle gare interne del Frosinone Calcio, i tifosi vadano ad intasare, come regolarmente accade, le aree interne dell'Asl con tutti ciò che questa situazione comporta per le attività dell'ospedale e dei mezzi di soccorso. Attualmente, essendo indisponibili numerosi posti auto su via Michelangelo per la questione legata alla strada a servizio del settore ospiti dell'impianto di viale Olimpia, i fruitori dello stadio parcheggiano le auto private in piazzale Europa, nel parcheggio antistante il tribunale, lungo la Monti Lepini e in altre strade limitrofe e all'interno dell'Asl. In vista dell'inizio del campionato di Serie A, per ovviare, o quantomeno per limitare, i disagi l'amministrazione comunale si è messa subito in moto e, per iniziativa dell'assessore Angelo Retrosi, sarà a breve convocato un tavolo tecnico cui prenderanno parte, oltre al Comune, i responsabili dell'ordine pubblico sul territorio, l'Azienda sanitaria, la società sportiva e altri enti per studiare i correttivi più idonei.

Tra le prime ipotesi circolate c'è quella, ad esempio, di utilizzare alcuni terreni privati nelle adiacenze dello stadio, riadattati con le giuste opere a parcheggio, che consentirebbero di recuperare almeno 300 posti auto. In più è allo studio un servizio dedicato di bus-navetta che preveda un collegamento continuo tra alcune aree di parcheggio (al momento quelle più gettonate ad esempio sono piazza Caduti di via Fani, piazza Giovanni Paolo II e viale Madrid) e lo stadio "Stirpe" proprio per alleggerire la "pressione" attorno all'impianto e migliorare ulteriormente la sicurezza dei tifosi.

Tutto in attesa che si realizzi la famosa strada di collegamento tra viale Olimpia e viale Michelangelo. Il progetto del Comune è bloccato al Consiglio di Stato da un ricorso della Regione Lazio e non si sa quando interverrà la decisione; la soluzione alternativa è inserita nell'intervento di costruzione di una scuola superiore da parte della Provincia nello spazio tra il Conservatorio e l'Ufficio scolastico provinciale. Ma anche in questo caso i tempi sono molto incerti: la gara deve essere ancora aggiudicata (per ora c'è solo una proposta di aggiudicazione), l'aggiudicatario, salvo ricorsi, dovrà firmare il contratto e avviare la progettazione esecutiva e poi dare via ai lavori, nel progetto si dovrà cercare di dare la priorità alla strada con tutti i suoi annessi e connessi come impianto di illuminazione e rete fognaria. Nella migliore delle ipotesi dai nove mesi a un anno. In ogni caso, appare ormai non più rinviabile trovare delle soluzioni strutturali nel piano viabilità e parcheggi specialmente nella speranza che il Frosinone possa stare stabilmente in massima serie, attirando, di conseguenza, un numero costantemente alto di tifosi.