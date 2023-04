Sarà il "Consorzio Stabile Aurora Scarl" ad occuparsi della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo della nuova scuola che dovrà essere realizzata al Casaleno. La ditta ha vinto la concorrenza di altri cinque partecipanti alla gara di appalto e, all'esito delle ultime verifiche formali, procederà alle attività richieste. La Provincia di Frosinone, prevede di realizzare una scuola destinata ad ospitare una popolazione scolastica di circa 1.000 unità, assorbendo quella che attualmente è collocata in due istituti superiori ubicati all'interno del tessuto della città, con conseguente razionalizzazione dei servizi, incremento della qualità dell'offerta didattica e conseguente risparmio economico derivante dalla dismissione di due onerosi contratti di locazione.

La nuova struttura sarà destinata ad accogliere gli studenti dell'Istituto Istruzione Superiore "Alessandro Volta", attualmente ospitati in viale Roma, del cui plesso fanno parte, dal 1º settembre 2012, a seguito di dimensionamento, l'ex Itis "Alessandro Volta", con i suoi 626 studenti e l'ex Itas di Frosinone, che, ad oggi conta 265 alunni. Partendo dalle richieste fornite dalla Provincia di Frosinone, la nuova scuola ha come obiettivo quello di presentare elevati standard di sicurezza strutturale, costruzione ecologica, performance energetica, innovazione tecnologica e rispetto per l'ambiente e prevedere ambienti flessibili e trasformabili secondo le necessità, nonché spazi attenti al benessere psicofisico degli alunni.

L'esigenza dell'istituto scolastico corrisponde alla realizzazione di 45 classi di cui 19 per il biennio e 26 per il triennio suddivise nelle specialità di: biotecnologie, chimica, elettrotecnica, informatica e meccanica. Partendo dal numero di classi e suddividendo le classi in tre tipologie di grandezze in grado di accogliere rispettivamente 20, 25 e 30 alunni, è stato ricavato il numero di studenti potenziali, 1.065, su cui dimensionare, secondo il Dm 18 dicembre del 1975, le restanti superfici di progetto. Gli spazi della scuola innovativa sono stati pensanti come: fruibili per più tipi di attività e utilizzati in più occasioni durante il tempo scolastico; "luoghi di apprendimento"; flessibili, funzionali e con adeguato comfort in modo da stimolare: relazioni, progettazioni, giochi, attività spontanee, riposo, attività specifiche; aperti all'extra scolastico, al territorio grazie alla presenza di attività che possono essere utilizzate dall'intera comunità al di fuori degli orari scolastici; tecnologicamente avanzati grazie alle potenzialità offerte da una connettività diffusa; facilmente accessibili, senza barriere architettoniche; attenti alla collaborazione professionale e al lavoro individuale del corpo docenti.

Permeabilità, flessibilità, socialità, sensorialità, connettività, benessere, adattabilità sono solo alcuni dei requisiti che si ritrovano all'interno del progetto dell'"Istituto di istruzione secondaria superiore", che vuole allontanarsi da un concetto ormai desueto degli impianti scolastici che fino ad oggi sono stati presenti nel panorama nazionale, ed avvicinarsi ad una idea di luoghi pensati per una nuova generazione di giovani, dove la didattica è una parte delle attività, e che fa parte di un ciclo più completo ed esaustivo della vita di tutti noi. Quindi, il risultato è stato generato grazie a nuove forme di pensiero delle attività che coinvolgono un giovane studente e non solo.

È per questo che il progetto si veste come un "campus" di ispirazione anglosassone, dove gli spazi e le attività formano un nuovo concetto di "scuola". Spazi che ospitano funzioni anche extrascolastiche, che svolgono ruoli da protagoniste nell'arco delle 24 ore della giornata.

L'idea fondante è raggiungere una profonda armonia tra attività antropica e natura, uno spazio per la vita libera, creativa, gioiosa e sociale dell'uomo che si sviluppi con amore, verità e libertà in continuità organica ed ecosostenibile dall'interno all'esterno "ab intra ad extra".