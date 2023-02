Dopo quarant'anni di lavoro speso come dipendente delle Poste italiane, Giuseppe Di Fiore è andato in pensione. E l'ultimo giorno di lavoro lo ha visto al suo posto che occupava da ben diciotto anni presso l'ufficio postale di Picinisco. Al commiato, Giuseppe Di Fiore ha ricevuto il saluto dell'intera cittadinanza attraverso l'omaggio del sindaco di Picinisco, Marco Scappaticci, che gli ha donato una targa ricordo per rimarcare come ha svolto l'incarico mantenendo inalterato il suo carattere di persona squisita, affabile e disponibile verso coloro, pensionati, anziani, giovani che si recavano alla "posta".

Entrato come lavoratore trimestrale svolgendo l'incarico di portalettere, fu poi assunto a tempo indeterminato, quindi la nomina a direttore svolgendo il servizio nei vari uffici postali della Valle di Comino, tra cui quello di Pietrafitta prima di approdare a Picinisco dove ha concluso la sua carriera come direttore e, negli ultimi tempi, unico agente in ufficio. A Giuseppe Di Fiore, insieme a quelli della comunità atinate che ha servito per tanti anni, giungano anche gli auguri della redazione di Ciociaria Oggi.