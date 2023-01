Tragedia a Sora. Professoressa in pensione perde la vita dopo un volo dal secondo piano dalla sua abitazione . Ad arrivare sul posto, in zona Sant'Antonio Forletta, la macchina dei soccorsi. Trasferita al nosocomio sorano per la donna non c'è stato nulla da fare. Sulle cause di morte indagano i carabinieri di Sora. Non si esclude il gesto estremo.