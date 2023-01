Il 2023 si apre esattamente come si è chiuso il 2022: con i roghi nelle periferie e le segnalazioni inoltrate all'Ansmi. Anche tra la notte di San Silvestro e le prime luci dell'alba di ieri sono state infatti inoltrate segnalazioni su roghi di materiale probabilmente plastico, visto l'odore. Sia in località Monterotondo che in altre zone della città.