Mangia un panino e si sente male, trasferito d'urgenza al Santa Scolastica: aveva ingoiato due pezzi di ferro. Probabilmente due chiodi. Un episodio finito ora sotto la lente della polizia.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo - un quarantenne del Casertano - avrebbe raggiunto Cassino per delle commissioni. Poi la decisione di mangiare un panino in un noto locale e ripartire. Invece poco dopo avrebbe accusato un malore. Per estrarre uno dei due pezzi di ferro ingurgitati, come emerso dalle prime informazioni trapelate, è stato necessario l'intervento dei medici del Santa Scolastica. Immediati i controlli della polizia che dovranno ricostruire l'accaduto. Indagini in corso.