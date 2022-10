Dai banchi dell'opposizione si chiede chiarezza sui lavori legati alla pubblica illuminazione in programma alla periferia della città. Nei giorni scorsi il consigliere Federico Altobelli ha depositato un'interrogazione indirizzata al presidente del consiglio comunale Facchini richiedendo una risposta orale in occasione della prossima assise cittadina.

Il consigliere di Fratelli d'Italia ha chiesto di conoscere "se il Comune intenda portare a conclusione e, in caso affermativo con quali tempistiche, i lavori di ampliamento della pubblica illuminazione su via San Vincenzo Ferreri nel tratto della strada regionale della Valle del Liri dal chilometro 51+775 al chilometro 51+940 come programmati dalla precedente amministrazione, rammentando che l'articolo 3 della convenzione sottoscritta tra il Comune di Sora e l'Astral Spa che prevede la mancata esecuzione dei lavori determina la risoluzione dell'accordo con le inevitabili conseguenze anche in ordine alle somme già versate a titolo di deposito cauzionale (10.000 euro), a titolo di diritti di istruttoria ( 447 euro) e di primo canone anticipato (26,28 euro)".

Altobelli avverte che in caso di "immotivato diniego all'esecuzione dell'intervento, gli atti unitamente alla documentazione sottesa verranno trasmessi alla Corte dei Conti ed agli organi di controllo per le necessarie verifiche del caso e ciò ai fini dell'accertamento dei presupposti per la configurabilità di un danno erariale".

Il consigliere di Fratelli d'Italia aggiunge: «Solo a seguito della battaglia contro Acea inizieremo quella sull'illuminazione. Non riusciamo a capire perché ampie zone del comune non sono servite pure spendendo tanti soldi per l'illuminazione pubblica».

Anche i cittadini, sia in centro che in periferia, sono pronti a testimoniare il loro malcontento per il buio che avvolge molte zone della città. E mentre l'interrogazione di Altobelli attende di essere trattata in consiglio comunale, il sindaco Luca Di Stefano ha assicurato che la luce tornerà presto anche nelle zone periferiche.