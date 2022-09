Letto di finocchi sulla Sora - Cassino, in territorio di Belmonte, direzione Cassino. In territorio di Belmonte, direzione Cassino, Un mezzo si è ribaltato perdendo il suo carico. Il traffico è rallentato e gli automobilisti chiedono massima prudenza a causa della presenza dei finocchi per strada. Ad arrivare carabinieri e vigili del fuoco. Si attende la ditta per la pulizia.