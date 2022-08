La banda musicale "Città di San Giorgio a Liri" compie quarant'anni: il paese vivrà oggi una grande festa organizzata dal circolo culturale musicale "Sandro De Bellis" con il pieno supporto dell'amministrazione comunale di San Giorgio a Liri, la collaborazione della pro loco del paese e il sostegno concesso anche dalla Regione Lazio. La festa, già prevista lo scorso anno, fu rimandata a questa estate perché i casi di Covid in paese erano numerosi.

Dal 1981 la banda musicale porta sui palchi d'Italia il nome di San Giorgio a Liri. Generazioni e generazioni non solo hanno imparato a suonare uno strumento, ma, di concerto in concerto, sono cresciute come persone, come uomini e donne. È nata precisamente nell'ottobre del 1981 per opera di due concittadini sangiorgesi, Adriano Mattia e Claudio Ercolano, che, con l'aiuto dell'allora amministrazione comunale, diedero vita a quello che sembrava un esperimento. Dopo due anni di studio assiduo studio, sotto la guida di due validi maestri, Giuseppe Giuliano e Giuseppe Messore, sessanta giovanissimi locali, tutti d'età compresa tra gli otto e i tredici anni, fecero il loro esordio ufficiale in piazza, riscuotendo l'apprezzamento e la simpatia generali.

La banda è cresciuta molto anno dopo anno tirando fuori delle qualità musicali equiparabili alle famose "bande pugliesi" e riscontrando il favore del pubblico e di molte associazioni del territorio. La banda musicale Città di San Giorgio a Liri è gemellata con la banda "Longo" Città di Laino Borgo e con la banda musicale Città di Salandra. Porta il nome di "Sandro De Bellis" dal 1998, quando una rara malattia ha portato via un giovane flicornino concertista di ventisette anni.

Questo pomeriggio si parte alle 18.30 con la deposizione di una corona sul monumento alla memoria dell'appuntato scelto Angelo Santoro, alla presenza della fanfara dei Carabinieri di Roma. La stessa fanfara quindi sfilerà per le strade del paese. Alle 20,45 in piazza Dante terrà il concerto diretto dal maestro luogotenente Danilo Di Silvestro. La serata sarà poi animata dal gran concerto della banda musicale "Città di San Giorgio a Liri" diretta dal maestro Carlo Morelli.