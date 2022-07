La scena è stata impressionate: un urto violento contro il motorino che cade a terra. I due ragazzi si riprendono a fatica dallo shock, ma la conducente dell'auto non si ferma a soccorrerli. Anzi, ingrana la prima e riparte dileguandosi nel traffico della mattina. È accaduto ieri poco prima delle 11 in viale San Domenico, sul tratto da poco riasfaltato. Una pattuglia della polizia locale si è subito recata sul posto insieme a un'ambulanza. Quando i soccorritori sono arrivati, i due ragazzi erano ancora a terra.

Gli operatori del 118 ne hanno verificato le condizioni e li hanno portati al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Trinità dove sono stati ricoverati per gli accertamenti del caso. Nessuno di loro, per fortuna, sembra aver riportato lesioni gravi nell'impatto con l'auto e con il suolo. Intanto la pattuglia della polizia locale, supportata dal personale del comando, ha avviato le prime indagini per ricostruire la dinamica dello schianto e le responsabilità. Sul luogo dell'incidente gli agenti hanno rinvenuto dei pezzi di carrozzeria dell'auto che ha investito i due giovani e hanno ascoltato testimoni e persone informate sui fatti.

L'indagine ha subito preso una direzione precisa. È scattata così la ricerca della vettura, una Opel. Gli agenti agli ordini del comandante Dino Padovani non ci hanno messo molto a risalire all'identità del proprietario: una donna di nazionalità straniera. L'hanno rintracciata e con lei hanno trovato anche la macchina: aveva i segni dell'urto avuto con il motorino e mancava dei pezzi rinvenuti sul luogo dell'incidente. Una volta accertata la sua responsabilità, la "pirata della strada" è stata denunciata all'autorità giudiziaria per i reati di fuga in caso di incidente e omissione di soccorso. La patente le è stata immediatamente ritirata, mentre lo scooter e l'auto sono stati sequestrati.