Quella che sembrava una serata tranquilla di metà luglio, si è trasformata in una notte da incubo per i residenti del centro di Sora e per i proprietari di tre veicoli presi di mira. Denunciato per danneggiamento e furto un trentenne che ha creato il panico l'altro ieri sera. Solo con l'intervento dei carabinieri si è riusciti a bloccare l'uomo che, stando alle accuse, dopo aver danneggiato due auto è salito su un furgone cercando la fuga, per poi abbandonare il mezzo.

La ricostruzione

Intorno alla mezzanotte è esploso il caos in centro. Prima nel parco Santa Chiara dove, sempre stando alle accuse, il trentenne si sarebbe scagliato contro i secchi dell'immondizia. Il sorano si è poi spostato verso via degli Equi dove ha preso di mira due macchine in sosta, danneggiando i finestrini. Ma non è finita qui.

Il furto

Il trentenne si è poi avvicinato a un furgone e anche in questo caso ha rotto il finestrino, ma è riuscito anche a salire nel veicolo, a metterlo in moto e, quindi, a portarlo via. Ha raggiunto, così, piazza Indipendenza e poi ha abbandonato lì il mezzo ancora con le luci accese e lasciando lo sportello aperto.

Nel frattempo sono arrivati i carabinieri contattati da alcuni residenti e passanti che hanno visto l'uomo dare in escandescenze. Alla vista dei militari il trentenne ha lanciato un vaso contro un altro mezzo che era parcheggiato in quella zona e poi ha cercato la fuga.

Ma è stato raggiunto e bloccato dagli uomini del nucleo operativo e radiomobile di Sora.

Per lui è scattata la denuncia con l'accusa di danneggiamento e furto.