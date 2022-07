Aggredisce l'infermiere nell'area di rifornimento. Un uomo, per cause ancora da chiarire, lunedì scorso si è scagliato contro un'ambulanza di Atina che si trovava a Sora per un servizio. I fatti si sono consumati su Lungoliri Simoncelli. L'autista aveva provveduto alla sosta del mezzo per permettere il rifornimento di carburante. All'improvviso un uomo di Sora che già in passato si è scagliato contro altre ambulanze, secondo delle informazioni raccolte, ha avuto un atteggiamento ingiustificabile tanto da aggredire l'infermiere e recare danni al tablet che gli operatori sanitari utilizzano per ricevere le chiamate di soccorso. In pochi minuti l'apprensione è stata tanta per chi lunedì si è trovato a passare lungo la centrale via. Ad essere aggredito, secondo la ricostruzione dei fatti, anche l'autista dell'ambulanza.

È stata una reazione incontrollata ed inaspettata da parte dell'uomo. Subito sono state allertate le forze dell'ordine. Ad arrivare una pattuglia dei carabinieri che ha raccolto testimonianze per ricostruire la dinamica dei fatti. L'autista del mezzo e l'infermiere per le cure del caso hanno raggiunto l'ospedale Santissima Trinità di Sora, ma non hanno riportato traumi importanti fortunatamente. Sempre i carabinieri hanno raggiunto la zona Selva l'altro ieri sera a causa di una segnalazione che solleva nuovamente la paura delle sgradite visite in casa. Ad entrare infatti in un'abitazione i ladri. La richiesta maggiore da parte dei cittadini resta sempre quella di collocare telecamere in modo da controllare i movimenti sospetti in città e di avvisare le forze dell'ordine.

La precedente amministrazione aveva preso accordi per dotare la pubblica illuminazione di "pali intelligenti" che grazie ad un algoritmo potesse segnalare direttamente alle autorità competenti ed ai mezzi di soccorso situazioni di pericolo. Il progetto aveva come prima istallazione piazza Alberto La Rocca. La convenzione con Consip ora è al vaglio dell'attuale squadra di governo, è decisione del sindaco se continuare sul solco del passato, sul tema della pubblica illuminazione, o cambiare strada.