Vandali in azione nel centro cittadino. Nel parco Valente è stato trovato aperto il chiosco dell'ex campo boario. Sono entrati all'interno della struttura chiusa ormai da molto tempo. Non è la prima volta che viene preso di mira quello spazio della città. Spesso vengono trovate in frantumi le vetrate e ad ogni segnalazione gli operai dell'ufficio manutenzione del Comune di Sora raggiungono il parco Valente e ripristinano il decoro.

Domenica notte, nel centro cittadino, una donna ha iniziato a recare danni alle fioriere che erano poste sul ponte centrale, conosciuto come ponte di ferro. Tra l'altro la donna si è anche ferita. Ad arrivare, alle spalle di piazza Santa Restituta una pattuglia dei carabinieri ed anche un'ambulanza. Ma il centro storico non è nuovo a queste situazioni. I residenti lamentano uno scarso senso civico, tanto da chiamare le forze dell'ordine quando le situazioni diventano insopportabili. Per non parlare degli schiamazzi notturni tra i vicoli. L'appello rinnovato all'amministrazione comunale è quello di provvedere all'istallazione di telecamere.

«Ogni sera succede qualcosa - sbotta un residente - Nei giorni scorsi ho saputo delle lamentele di chi abita tra i vicoli vicino a via Cittadella, ma anche qui da noi, alle spalle di piazza Santa Restituta non si scherza per niente perché è frequente l'arrivo delle forze dell'ordine perché ci sono dei locali dove i ragazzi, ma anche i meno giovani, alzano il gomito e poi sono ingestibili. All'indomani ci svegliamo in un letto di bottiglie di vetro abbandonate e in frantumi.Chiediamo le telecamere e continuiamo a sperare in un'azione forte da parte del nostro sindaco, perché non è più possibile vivere in questo modo».