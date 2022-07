Piano terra di uno stabile, usato probabilmente come rimessa di auto, in fiamme a Pontrinio. Mezzi di soccorso sul posto per domare le fiamme. Ad arrivare vigili del fuoco e polizia di Stato. Al vaglio delle forze dell'ordine l'origine dell'incendio. Il fumo nero è stato ben visibile dai residenti della zona. Fortunatamente non si registrano feriti.