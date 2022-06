Una vera e propria tragedia quella che ha colpito ieri pomeriggio la comunità di Ausonia. Probabilmente una bevanda ghiacciata è stata fatale per Luigi Sosso. L'uomo, di circa cinquant'anni, che nella vita faceva l'autista alle dipendenze di una ditta della zona, è morto all'improvviso dopo aver bevuto una bibita fredda nella sua abitazione, in località Rotondoli. La disgrazia si sarebbe consumata davanti alle figlie, che disperate hanno cercato di aiutarlo e hanno immediatamente richiesto l'intervento del medico. Inutilmente. Il tentativo di rianimarlo operato anche dai medici del 118, prontamente accorsi presso la casa dell'uomo, non ha dato gli esiti sperati e Luigi Sosso è deceduto dopo pochi minuti.

Forse a portatolo via un infarto, causato dalla congestione dovuta alla bevanda fredda. Luigi Sosso era un ragazzo d'oro, un uomo buono, completamente dedito alla famiglia e al lavoro: così lo descrivono tutti quelli che lo conoscevano ad Ausonia. Luigi ieri avrà cercato refrigerio dal caldo torrido in una bevanda fresca, co me tutti. Forse troppo fresca. Uno dei rischi delle giornate afose che stiamo vivendo è proprio quello di incorrere in una congestione che di per sé è sempre provocata dal freddo, o meglio, dallo sbalzo termico nella zona addominale: quindi tra le sue cause c'è in primis la bibita ghiacciata, a maggior ragione se bevuta con velocità. La congestione - a ogni modo - può avere conseguenze gravi o gravissime poiché il sistema cardiocircolatorio potrebbe andare in tilt causando un collasso cardiaco.

Quello che succede è una vasocostrizione durante la quale il sangue defluisce dall'apparato gastrointestinale. Per mantenere la temperatura corporea costante ed equilibrata, il cervello "richiama" Il sangue che il cuore ha pompato in maggior quantità verso l'addome. Per questo non bisognerebbe uscire subito dopo aver mangiato, da un ambiente troppo freddo in uno con una temperatura di molto più alta o viceversa né bere una bevanda ghiacciata dopo un pasto abbondante. Oggi pomeriggio alle diciassette si terranno in paese i funerali del cinquantenne, poi il suo corpo sarà tumulato nel cimitero comunale.