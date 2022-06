Accusa un malore mentre è alla guida della sua auto, perde il controllo del mezzo e si scontra frontalmente con una vettura in transito sulla corsia opposta. È grave una 47enne del paese che ieri mattina, intorno alle 8,45, mentre transitava su via Chiusa Grande, ha urtato frontalmente un'automobile che percorreva la strada in direzione contraria. La donna era a bordo della sua Nissan Micra quando si è sentita male, ha invaso la corsia opposta e ha urtato una Jeep che stava svoltando sulla strada.

L'impatto non è stato violento in quanto le auto viaggiavano a velocità moderata, ma le condizioni della donna sono apparse gravi, tanto che si è temuto il peggio. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, i carabinieri della locale stazione e i vigili urbani che hanno provveduto alla regolamentazione del traffico. Immediatamente gli operatori del 118 hanno rianimato la donna, trasportandola d'urgenza all'ospedale di Frosinone dove attualmente è ricoverata in terapia intensiva. Non è escluso che abbia avuto un infarto, che avrebbe provocato la perdita del controllo dell'auto e di conseguenza l'incidente. Subito la notizia è riecheggiata in piazza, lasciando tutti attoniti.

Un episodio drammatico, che si spera si possa raccontare dopo che la donna sarà dichiarata fuori pericolo. Una notizia triste perché comunque, al di là delle conoscenze dirette, quando si registrano simili episodi in un paese lo sconcerto è di tutti. Ora si spera che la 47enne si riprenda e lentamente recuperi superando il brutto momento. Fortunatamente le due auto viaggiavano a velocità ridotta su una strada comunale, per cui le conseguenze dello scontro sono state limitate. Sarebbe potuto accadere di peggio se il sinistro si fosse verificato su un'altra arteria o in presenza di pedoni. Nella sfortuna il caso ha voluto che la donna percorresse a bordo della sua auto un tratto di strada urbano, per cui l'impatto con l'altra vettura non è stato violento e di fatto le conseguenze sono state causate dal malore.