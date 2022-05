Le istanze dei cittadini approdano nel consiglio comunale convocato per oggi pomeriggio, alle 16.30. Il presidente dell'assise, Francesco Facchini, nei giorni scorsi ha infatti disposto l'integrazione dell'ordine del giorno aggiungendo un quarto punto: "allacci per fornitura servizio idrico e di pubblica rete fognante". A chiedere che il tema fosse portato all'attenzione del Consiglio è stato l'esponente di minoranza Federico Altobelli, che nei giorni scorsi è stato nuovamente contattato da alcuni cittadini che, esasperati, si sono rivolti a lui.

Altobelli, come aveva anticipato, ha seguito l'iter ufficiale protocollando, unitamente ai colleghi di opposizione, la richiesta di integrazione del punto per la discussione consiliare. E spera che l'intera amministrazione comunale si mostri collaborativa. A determinare l'iniziativa del consigliere d'opposizione è stata la singolare condizione di una famiglia.

«Purtroppo ci sono ancora famiglie che non riescono ad avere in casa l'acqua corrente - ha detto Altobelli - Mi è stato addirittura segnalato un caso veramente increscioso. Una famiglia, nella quale c'è un minore portatore di disabilità, che ha domandato la riattivazione della fornitura idrica dal 14 febbraio scorso e non ha ricevuto ancora alcuna risposta. Ciò li costringe a rifornirsi di acqua dalla fontana pubblica. Dire che tutto ciò sia una vergogna è un eufemismo».

Altro tema caldo che verrà trattato oggi sarà quello delle iscrizioni alla Pro loco. Sabato il consiglio direttivo della Pro loco ha deliberato «di sanare con effetto immediato le domande pervenute, risultanti incomplete e per questo temporaneamente congelate, a quanti avevano fatto richiesta di iscrizione lo scorso gennaio - ha reso noto il presidente Antonio Pellegrini - I membri del consiglio direttivo saranno disponibili presso la sede sociale della Pro loco in vicolo Renzi, nei giorni 27, 28 e 29 maggio e 3, 4 e 5 giugno, con orario 10-12 e 16-18, per i richiedenti che si presentino di persona e abbiano tutti i requisiti previsti dallo statuto e dai successivi regolamenti adottati, muniti di copia documento riconoscimento e codice fiscale per completare l'iscrizione».