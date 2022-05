Rogo alla Gea, scatta l'allarme. Dal comune di Sora hanno reso noto che: "a causa dell'incendio alla GEA SRL, in località San Giovanni, nel comune di San Vincenzo Valle Roveto, il sindaco Luca Di Stefano, sta predisponendo un'ordinanza, che invita i cittadini a tenere chiuse le finestre della propria abitazione in via cautelativa".

Nuovo incendio alla Gea, fumo nero e fiamme fanno scattare l'allarme 1 ora fa Una colonna di fumo nero ben visibile dalla superstrada Sora - Avezzano. Nuovo incendio divampato alla Gea di San Giovanni, l'azienda di smaltimento rifiuti che si trova nel territorio comunale di San Vincenzo Valle Roveto in Abruzzo.

Macchina dei soccorsi sul posto. Nel 2019 furono fatte chiudere le finestre anche nel territorio sorano. di: Ecp