Prato di Campoli: disponibile l'avviso per l'assegnazione di due chioschi e di tre posteggi ambulanti. Il periodo di attività consentito andrà dal primo giugno fino al 30 settembre, con la riserva esclusiva di somministrazione di alimenti e bevande o vendita di prodotti tipici. In totale quattro mesi nei quali gli avventori potranno usufruire dei punti ristoro e di questo plus di servizi. Ogni chiosco, il cui importo a base d'asta per l'aggiudicazione è stato fissato a 3.500 euro, potrà contare sulla struttura e sull'utilizzo di un'area adiacente di 50 metri quadrati. Lo spazio esterno dovrà essere occupato solo da arredi rimovibili e funzionali a solo esercizio dell'attività, senza elementi che vadano ad alterare il contesto naturale. Inoltre, entrambi i chioschi dovranno essere dotati di servizi igienici accessibili a tutti.

Per i tre posteggi ambulanti si partirà da quota mille euro per l'assegnazione e potranno essere operativi tra le 8 e 22 di ogni giorno. L'aggiudicazione di tutte le concessioni avverrà con la classica procedura dell'offerta segreta al rialzo. La partecipazione alla gara dovrà essere depositata all'ufficio commercio del Comune di Veroli entro le ore 12 di venerdì 20 maggio. Le offerte pervenute saranno vagliate in seduta pubblica lunedì 23 maggio, sempre a mezzogiorno.

Tutta la modulistica da presentare, i documenti da allegare così come i dettagli in materia di termini e requisiti sono a disposizione sul sito ufficiale del Comune. Linee guida chiare e precise quelle che i papabili gestori dei chioschi si troveranno a dover seguire. Alla tutela del pianoro anche quest'anno si lega un manuale d'istruzione per l'uso puntuale e sostenibile. Rispetto delle regole che coinvolgerà anche e soprattutto i tanti avventori già pronti a guadagnare il "Prato" per l'estate. Quanti pensano ancora al pianoro come un semplice luogo di svago e bivacco troveranno una realtà rivisitata. L'eccellenza della natura sarà la vera protagonista, grazie anche alle tante escursioni e attività che vengono costantemente organizzate.l