L'istituto alberghiero dedicato a Michelangelo Buonarroti diventa sempre più il punto di riferimento per i giovani che vogliono approdare nel mondo della ristorazione. In attesa della super finale del premio "Buonarroti" in programma per il 24 maggio, gli addetti ai lavori con in testa il nuovo dirigente scolastico Francesco Cozzolino, si godono i meritati successi ottenuti con la Masterclass dedicata alla cucina tradizionale e ai vini e alla giornata dedicata a sua maestà "La carbonara" nel Carbonara Day.

Due eventi che hanno riscosso tantissimo successo. La Masterclass ha visto la presenza dello chef stellato Marco Bottega del ristorante Aminta Resort e l'azienda vinicola Casale del Giglio, manifestazione questa che ha visto il coinvolgimento delle classi quarte e quinte E. «È stato un incontro molto importante – spiega lo chef Bottega – abbiamo messo sotto la lente delle attenzione degli studenti il territorio e la sua importanza realizzando tre piatti tipici e storici come cacio e pepe, gricia e amatriciana per far capire che per fare l'alta cucina bisogna conoscere benissimo la cucina tradizionale con i suoi trucchi e le sue tradizioni».

Enorme successo è stato decretato dalla giornata dedicata alla carbonara dove il giovane Giordano Perinelli ha avuto la meglio sui suoi colleghi aggiudicandosi la leadership. La manifestazione ha visto fronteggiarsi sotto gli attenti occhi dei chef professionisti che hanno composto la giuria (Giovanni Cataldo Cerroni, Elia Fantini, Ermanno D'Arpino e il professore Rea, presidente di giuria Stefano Bartolucci) tredici ragazzi delle terze, quarte e quinte classi che hanno presentato le loro carbonare ai giurati. Al termine della sessione il responsor ha premiato per la classe terza Valerio De Palma, per le classi quarta e quinta Giordano Perinelli.