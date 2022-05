Sora non dimentica il sacrificio di Luca Polsinelli. Tutto pronto per ricordare solennemente la figura del maresciallo capo degli alpini caduto nell'attentato terroristico del 5 maggio 2006 a Kabul. Nel sedicesimo anniversario della scomparsa, il sindaco Luca Di Stefano ha promosso le cerimonie commemorative, con la collaborazione del gruppo sorano dell'Associazione nazionale alpini e del 41° Reggimento "Cordenons" di stanza in città. Domani, alle ore 9.30, nell'auditorium dell'istituto "Cesare Baronio", saranno premiati i vincitori della tredicesima edizione del concorso "Luca Polsinelli", rivolto agli studenti di Sora.

Scopo del concorso è proprio quello di sensibilizzare i giovani alla riflessione sulle tematiche della libertà, della convivenza pacifica tra i popoli e del dialogo tra etnie diverse di cui l'alpino sorano si era fatto interprete. La cerimonia sarà aperta dai saluti istituzionali del sindaco Di Stefano e delle altre autorità presenti. Dopo la premiazione, alle 11.15, prenderà il via il secondo momento della cerimonia all'interno del cimitero comunale, dove saranno resi gli onori militari in armi e verranno deposte le corone presso la tomba monumentale del maresciallo capo Luca Polsinelli. A seguire, nella cappella del cimitero, verrà celebrata la messa.