Tragedia nel centro storico. Romina De Cesare, 35 anni, è stata trovata morta nel suo appartamento. Diversi i cittadini in strada che si interrogano sul mistero che ha travolto oggi pomeriggio la parte alta del capoluogo. Secondo le prime indiscrezioni la vittima è stata colpita da diverse coltellate.

Fermato l'ex fidanzato di 38 anni a Torre Paola, Sabaudia. L'uomo sembrerebbe esser stato visto fare il bagno in spiaggia, in evidente stato di shock. Per il momento sembrerebbe il principale sospettato. Alcune persone presenti hanno notato l'uomo e avvisato i carabinieri che lo hanno preso e portato in ospedale a Latina. La sua auto è stata ritrovata a San Felice Circeo. Le indagini sono in corso.