Un parco dove l'erba viene tagliata regolarmente, ma non c'è solo il verde da sistemare. È il parco Santa Chiara, tornato in questi giorni sotto i riflettori della cronaca per l'atto vandalico ai danni della targa dedicata alle donne vittime di violenza. Ma basta spostare lo sguardo un po' oltre per constatare che le condizioni dell'ex villa comunale sono tutt'altro che ottimali. Uno dei giochi per i bambini più piccoli è stato divelto; i genitori riferiscono che è rimasto così da oltre una settimana. E poi si lamentano perché a terra, proprio accanto ai giochi, c'è una scatola di profilattici.

Non solo. Sono stati presi di mira anche alcuni alberi, con scritte, disegni osceni e perfino una svastica. Va sottolineato che la fontana è stata rimessa in funzione dagli operai dell'ufficio manutenzioni del Comune e che c'è un maggior decoro anche ai piedi della cappella dedicata a Santa Chiara, che però aspetta ancora che vengano avviati i lavori di ristrutturazione previsti.

Insomma, nel parco Santa Chiara c'è ancora tanto da fare. Va sistemata pure una panchina, anche questa vittima di atti vandalici, dove ormai è impossibile sedersi. E poi i servizi igienici. Lo chiedono a gran voce i cittadini che usufruiscono del parco: sia bambini che anziani hanno necessità di andare in bagno ma i servizi igienici presenti nell'ex villa comunale sono chiusi da anni. La richiesta collettiva è che vengano sistemati e riaperti al più presto per permettere ai frequentatori del parco di poter usufruire di un servizio indispensabile.

I cittadini aspettano delle risposte concrete dalla nuova amministrazione del sindaco Luca Di Stefano, come per la videosorveglianza che dovrebbe essere estesa a tutta l'area del parco, anche per controllare cosa succede durante la notte. La richiesta di un intervento rapido e risolutivo è corale: i genitori sollecitano una maggiore sicurezza e un maggior decoro. Si tratta di un parco pubblico centrale, a due passi dal corso Volsci, un polmone verde nel cuore di Sora. Merita più attenzione e interventi migliorativi per il benessere della comunità.