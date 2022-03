Con l'inizio della primavera, sono stati due i provvedimenti urgenti presi dal primo cittadino Leonardo Ambrosi. Due ordinanze, le prime di questo 2022, necessarie per contrastare due fenomeni saliti all'attenzione dell'Amministrazione e quindi del sindaco.

Dopo la comunicazione di cinque casi di positivi al Covid nell'asilo nido comunale "La Chioccia" da parte della cooperativa sociale "Calimero" che lo gestisce, il primo cittadino ha deciso di ordinarne la chiusura fino al 26 marzo. Un provvedimento emesso a tutela della salute pubblica, che segue le disposizioni del D.M.

n° 5 del 4 febbraio 2022 sullo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema scolastico e formativo.

L'asilo nido, quindi, riaprirà lunedì 28. Nello stesso giorno, il sindaco Ambrosi ha emesso un'altra ordinanza, relativa alla pulizia dei terreni confinanti con l'ex strada provinciale Gugliette-Vallefratta e la Sr.

Frosinone-Gaeta. Un provvedimento necessario per garantire la sicurezza agli utenti delle importanti arterie, dopo le segnalazioni degli addetti alla vigilanza dell'Astral, l'azienda competente su queste strade.

Sulle due strade spesso non vengono osservate le norme che disciplinano gli obblighi dei frontisti, finalizzate a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione.

I proprietari e conduttori dei terreni confinanti dovranno perciò provvedere alla pulizia e al mantenimento delle quote di scorrimento delle acque nei fossi in prossimità degli accessi fino alla banchina stradale; almeno due volte l'anno alla pulizia dei passi carrai tombinati; alla potatura di siepi, rami e arbusti che invadono il confine stradale; alla conservazione di fabbricati, muri, recinzioni, siepi e piantagioni per garantire l'incolumità pubblica e scongiurare danni alle strade.