Ieri il paese ha reso l'estremo saluto al dottor Franco Incagnoli, professionista serio e benvoluto da tutti. Medico di base per circa quaranta anni, il dottor Incagnoli se ne è andato all'età di 73anni, lasciando un grande vuoto nella sua famiglia e nell'intera comunità cepranese. In tantissimi gli hanno dedicato pensieri d'affetto e stima, oltre all'estremo saluto.

Lo ricorda anche l'ex sindaco Gianni Sorge che in un post scrive: «Esprimo il mio cordoglio per il grave lutto e la grande perdita per la nostra città. Ci ha lasciati il dottor Franco Incagnoli, medico di tutte le famiglie cepranesi, per quarant'anni, un grande uomo e un professionista serio e sempre disponibile». Ricordato da tanti per la sua ironia, il sorriso immancabile, ma discreto, la disponibilità e la professionalità, dello stimato medico resta un grande e caro ricordo.