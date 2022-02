Il numero di sorani positivi al Covid-19 continua a salire.

Finora, dall'inizio della pandemia, ad aver contratto il virus sono stati ben 4.687 cittadini. Questo il dato ufficiale al 17 febbraio scorso comunicato dal sindaco Luca Di Stefano.

Sommando a questo dato i casi registrati negli ultimi giorni, il numero totale cresce di altre cento unità. Un bilancio che sottolinea come siano molte le famiglie sorane ad aver affrontato la positività al virus e, in alcuni casi, la malattia vera e propria, con i sintomi che conosciamo.

Il primo cittadino ha scattato una fotografia di questi giorni: «È un periodo sicuramente difficile, lo è stato e lo sarà ancora per un po' - ha detto Di Stefano - Noi come amministrazione comunale siamo vicini alla cittadinanza, abbiamo attivato un servizio che dimostra la vicinanza dell'ente a quanti sono alle prese con il Covid. Gli uffici chiamano i cittadini, tutti quelli che hanno contratto il virus, per dare un segnale di vicinanza a chi sta a casa in quarantena. Il mio auspicio è che fin dalla prossima stagione si possa tornare alla normalità».

Insomma, è chiaro che bisogna continuare a rispettare le regole anti contagio per evitare di far salire sempre più il numero di positivi in città. Solo così si potrà tornare alla piena normalità.