Un segnale contro gli eccessi della movida. Un primo passo in vista dell'arrivo di un finanziamento specifico che consentirà di effettuare controlli serali con l'ausilio di unità cinofile. Sabato sera, anche se solo fino alle 21.30, il comando di polizia locale ha effettuato un servizio particolare con l'ausilio di due cani anti-droga, provenienti da un centro di addestramento di Sora.

Una pattuglia più il comandante Donato Mauro ha effettuato una "passeggiata" lungo corso della repubblica e via Moro. Tanta la curiosità per l'esperimento, anche in considerazione delle polemiche per gli eccessi della movida registrati nelle ultime settimane.

Si è scelto di iniziare in un orario in cui non c'era particolare sovraffollamento per garantire una migliore riuscita. «Come Comune siamo destinatari di un finanziamento da 300.000 euro da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri spiega il comandante Mauro Il finanziamento prevede una serie di misure e azioni di prevenzione e contrasto dell'uso di sostanze stupefacenti, correlate anche all'aumento della sicurezza stradale. Ci sarà un impiego dei cani ad ampio raggio. Un'opportunità da sfruttare e mettere a disposizione nell'interesse della sicurezza della città».

Il Comune ha voluto anticipare i tempi, in attesa della stipula della convenzione che dovrebbe arrivare entro marzo. A quel punto il controllo con le unità cinofile anti-droga sarà istituzionalizzato. Un'esperienza da ripetere in coordinamento con le altre forze di polizia. L'esperimento di sabato è stata una presa d'atto di un progetto che dovrà garantire maggiore sicurezza nelle strade della movida. Sabato, comunque, durante il servizio, non sono stati segnalati problemi né è stata sequestrata droga. èjo