Ladri in azione in via Barca San Domenico nella notte di lunedì. I malviventi sono entrati in un capannone di un'azienda e hanno rubato un carrello rimorchio per auto.

Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri. anche con l'ausilio delle immagini riprese dalle telecamere, per identificare gli autori del furto.

I ladri tornano a colpire ancora una volta nel sorano assediato dall'incubo furti ormai da diversi mesi.