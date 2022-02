Il Comune prova ad arginare l'inquinamento atmosferico e a stimolare il commercio cittadino con la zona a traffico limitato in corso Volsci. La giunta guidata dal sindaco Luca Di Stefano ha infatti deliberato l'istituzione della Ztl lungo tutto corso Volsci: durante il periodo invernale sarà limitata alle giornate di domenica e ai festivi (dalle ore 8 alle 13 e dalle 16 alle 20), nel periodo estivo anche nei giorni feriali e con orari serali e notturni. Non solo. L'amministrazione confida nel via libera della Regione Lazio al suo piano green. Perciò è stata avanzata la manifestazione di interesse per la selezione di progetti su aree pubbliche o ad uso pubblico finalizzati alla piantumazione di nuovi alberi e arbusti.

Il progetto denominato "Parco Ossigeno Comune di Sora" prevede la richiesta di fornitura di un totale di 610 nuove piante da mettere a dimora in varie zone del territorio cittadino, di cui 380 arboree e 230 arbustive.

Saranno ripartite secondo il seguente schema: 1) presso "la villetta piazza 4 novembre" 650 mq: 55 piante totali; 2) "scuola modello G124 architetto Renzo Piano"1.500 mq: 125 piante totali; 3) "San Giuseppe Artigiano via E. Facchini" 1.000 mq: 85 piante; 4) "parco urbano diffuso" 4.000 mq: 345 piante totali da collocare in diversi punti della città.

Il progetto prevede anche un piano di sensibilizzazione e coinvolgimento della cittadinanza. Infatti, come si legge sull'atto, "l'efficacia realizzativa del progetto si basa sulla fruibilità e facile accessibilità delle aree d'impianto da parte della cittadinanza, delle scolaresche, degli ospiti e dei gruppi di interesse, realizzando un ‘Parco Ossigeno' in forma diffusa su più località del centro urbano all'interno di aree destinate ad area a verde pubblico, nonché sulla facilità di realizzazione degli interventi di piantumazione, già cantierabili". Al centro del progetto la riduzione della concentrazione di anidride carbonica.