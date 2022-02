Troppi rifiuti: l'appello per una bonifica viaggia sui social. Ieri mattina una signora ha voluto documentare lo stato in cui versa la zona tra via Ruscitto e via Tombe, poco distante dal palaPolsinelli in zona Carnello dove c'è la postazione della Asl per il drive through. C'è di tutto in quella stradina. Rifiuti di ogni tipo e l'appello è più che legittimo.

Inoltre da molte settimane, è presente, proprio vicino il fiumiciattolo, la carcassa di un cane. È necessario intervenire anche per garantire le condizioni igienico sanitarie. I cittadini fanno appello alle autorità preposte per arrivare a porre fine a tanto abbandono e poi la richiesta di fototrappole resta sempre valida: sarebbe l'unico modo per dare un vero cambio di passo in tema di sicurezza. La città si augura di vedere istallati al più presto questi occhi elettronici, che mancano a Sora da diverso tempo.