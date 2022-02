Continua l'impegno della polizia locale di Sora sul fronte del contrasto al contagio da Covid-19 e sul controllo del rispetto della normativa emergenziale anti-contagio. Il tutto in stretta sinergia con le forze dell'ordine, presenti sul territorio, e secondo le indicazioni, fornite dalla Questura di Frosinone.

Lo scorso cinque febbraio, la polizia locale di Sora è intervenuta nel centro cittadino in un pubblico esercizio, e ha accertato che il titolare di media età del sorano, serviva al banco i clienti e gli avventori, «benché sprovvisto di green pass». Ha riferito il comandante Dino Padovani.

L'uomo è stato sanzionato e la sua attività chiusa per cinque giorni. Sono da segnalare dei fatti singolari che si stanno verificando a diversi bar del centro: arrivano clienti sprovvisti di green pass ed esigono il servizio e danno in escandescenza mettendo in difficoltà le attività.