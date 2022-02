«L'approvazione da parte del consiglio regionale della mia proposta per l'istituzione del Monumento Naturale dell'Altopiano di Prato Campoli è un altro passo in avanti verso la salvaguardia di un'area unica per la sua storia e per la sua fauna e che rappresenta uno dei tesori naturalistici della nostra regione». Così in una nota il capogruppo M5S alla Regione Lazio, Loreto Marcelli.

«Parliamo di un'area che riunisce in sé caratteristiche ambientali particolarmente rilevanti sia dal punto di vista naturalistico che per ragioni geomorfologiche, con una ricchezza di specie rare e vulnerabili che impone un alto livello di tutela, anche attraverso una regolamentazione adeguata della fruizione turistica, particolarmente intensa nei mesi primaverili ed estivi.

Il nostro impegno per innalzare gli standard di tutela e preservare gli eco-sistemi e per la valorizzazione delle bellezze naturalistiche del Lazio è costante ed è una sfida che dobbiamo vincere perché esse rappresentano uno dei lasciti più importanti per i nostri figli e le future generazioni».

Ha espresso grande soddisfazione per l'approvazione della proposta di Loreto Marcelli, anche il consigliere comunale di Veroli, Gianluca Primi. «L'istituzione del Monumento Naturale di Prato di Campoli - sottolinea Primi - è un passo importante verso la tutela e la valorizzazione di questo nostro bellissimo patrimonio naturale di cui ogni verolano dovrebbe andare fiero.

L'idea del Monumento naturale è uno sguardo concreto verso il futuro di Veroli, è una visione importante sullo sviluppo che noi pentastellati abbiamo di Veroli e che darà i suoi frutti migliori alle prossime generazioni».