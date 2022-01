L'ordinanza c'è, le sanzioni pure, ma le auto non vogliono andar via dai ponti cittadini il giovedì mattina e non solo. Nei giorni scorsi i vigili urbani hanno sanzionato gli automobilisti che avevano parcheggiato sul ponte alle porte del quartiere di San Rocco. Ed il giovedì mattina la storia è sempre la stessa. Una situazione paradossale, ma a Sora è così. Dal Comune il dirigente Dino Padonavi ha messo nero su bianco la scelta dell'amministrazione guidata dal sindaco Luca Di Stefano, ovvero quella di regolamentare quanto non trovava una formula.

Infatti "prima" della firma posta dell'ordinanza gli automobilisti potevano diciamo parcheggiare, ma la sanzione non scattava, o comunque sia era impugnabile. Ora invece chi riceve la multa deve pagare. E purtroppo però, anche ieri mattina giorno di mercato settimanale, le auto erano parcheggiate sui ponti di accesso all' area cittadina della città.

Un parcheggio vicino alle bancarelle, chiusa la macchina e via a trovare il capo dal prezzo più appetibile. Ma da qualche settimana la pacchia è finita perché chi parcheggia sui ponti cittadini trova la multa.

Non è una sorpresa perché l'ordinanza è in vigore già da diverse settimane e sono stati anche posti dei cartelli di divieto di sosta e fermata sui ponti, quindi chi sbaglia è costretto solo a pagare.

Con le auto parcheggiate sui ponti la sicurezza viene meno in caso di un passaggio di mezzi di soccorso, anche per questo è arrivata l'ordinanza, che però in pochi vogliono recepire. È necessario far comprendere ai fruitori del mercato, e non solo, che c'è una chiara scelta dell'amministrazione Di Stefano e che sui ponti non si può più sostare, neanche il tempo di un caffè o di un giretto al mercato. È una questione di opportunità e di buon senso civico, fare una passeggiata a piedi per raggiungere le bancarelle, il negozio o il bar che più piace sarebbe indicato, certo è che non è possibile continuare a non dare peso alla segnaletica posta. È ora di rispettare le regole.