Lavori in zona Compre. Il via. Il sindaco Luca Di Stefano con i tecnici nella zona periferica della città per un sopralluogo. Era da tempo che i cittadini di quella zona avevano richiesto al comune di Sora un intervento di ripristino del manto stradale.

Negli scorsi anni in zona Compre Alte già le macchine operatrici erano arrivate, ma senza asfaltare un pezzo di strada, 150 metri, la più critica, che ha anche riscontrato delle problematiche legate ad una frana.

Oggi ci sono mezzi ed operai ad asfaltare, ma è necessario programmare un progetto ed una richiesta di finanziamento perché la messa in sicurezza non sia parziale come aveva anche sollevato Floriana Porretta, di Articolo uno. Certo l'intervento che ha preso il via in questi giorni è stato visto di buon grado dai residenti che si sono sentiti ascoltati. Ora è da aspettare il passo che prevedeva l'istallazione di gabbioni.