Elitrasportato a Roma un sessantenne caduto da un ulivo. I fatti si sono verificati ieri nel primo pomeriggio alla periferia di Sora. A soccorrere l'uomo, C. S., in zona Madonna della Figura la macchina dei soccorsi. Il mezzo aereo ha trasferito l'anziano in una struttura in Capitale per le cure del caso. Durante le fasi del soccorso l'uomo era cosciente.