«Per i giovani di Sora ci sono numerosi bandi in scadenza nelle prossime settimane». Lo sottolinea il consigliere comunale Francesco Monorchio. «Il bando del Servizio civile universale scadrà il 26 gennaio 2022 e permette ai giovani tra i18 ed i 28 anni di partecipare ad interessanti progetti - spiega il consigliere -. Dal sito web politichegiovanili.gov.it è possibile visionare il bando ed i progetti disponibili sul territorio. Per l'iscrizione è necessario essere in possesso delle credenziali di identità digitale (Spid) in quanto la stessa avviene solo in forma telematica».

Monorchio parla anche di importanti opportunità per gli studenti dalla Regione Lazio. «Al più presto, verosimilmente con l'ormai prossimo rinnovo del sito internet del Comune di Sora, ci sarà uno spazio dedicato alle politiche giovanili», ha assicurato Monorchio.