Al via le domande per l'assegnazione dei "voucher farmaci" riservati alle fasce più deboli e svantaggiate della popolazione. Il Comune di Sora distribuirà 400 buoni del valore di 20 euro ciascuno per una spesa totale di 8.000 euro. Il "voucher farmaci'' è un titolo per l'acquisto di prodotti farmaceutici spendibile esclusivamente presso la farmacia comunale di via Piemonte 18 e riservato a quanti versano in particolari condizioni di fragilità socio-economica.

"Sono tante le famiglie sorane che ci chiedono un sostegno per affrontare il momento di forte crisi economica legata all'emergenza sanitaria in corso dichiarano in una nota il sindaco Luca Di Stefano e l'assessore alle politiche sociali Naike Maltese L'amministrazione comunale offre una nuova misura di aiuti concreti sotto forma di voucher destinati all'acquisto di farmaci presso la farmacia comunale".

Questi aiuti sono rivolti alle persone residenti o domiciliate a Sora in possesso di cittadinanza italiana (o di uno Stato appartenente all'Unione europea), oppure di regolare permesso di soggiorno, e che si trovano in una situazione di precarietà economica. Per richiedere i voucher è possibile presentare domanda fino al 31 dicembre 2021; i contributi saranno erogati, fino ad esaurimento delle risorse, in base all'elenco dei beneficiari stilato dall'ufficio dei servizi sociali.