La città nel mirino dei ladri. Da settimane ormai l'allarme resta alto per i furti commessi o tentati in numerose case e attività commerciali.

Dai banchi dell'opposizione interviene il consigliere comunale Federico Altobelli: «La sequenza dei furti nelle abitazioni di cittadini di Sora e del circondario non può passare inosservata da parte dell'amministrazione comunale e non deve essere relegata ad uno stato di semplice cronaca. Per questo motivo sono convinto che occorra, da parte dell'amministrazione, farsi carico del problema. Mettere a punto una strategia d'intervento al fine di generare un clima in cui il cittadino si senta meno solo di fronte a questo preoccupante problema».

Per Altobelli «l'amministrazione comunale di Sora deve essere parte attiva nel mettere a punto un raccordo fra cittadini, forze dell'ordine e tutti gli organi dello Stato preposti alla sicurezza pubblica. Si tratta di muovere tutte le leve disponibili in termini di risorse per la sicurezza, secondo un coordinamento che nasca dalla specificità comunale che solo l'amministrazione può mettere a fuoco opportunamente, anche attraverso il coinvolgimento della cittadinanza con una "Consulta per la sicurezza del cittadino".

Estendere, se possibile, questo criterio anche ai Comuni limitrofi per generare una rete di prevenzione e repressione territoriale dei furti nelle abitazioni. Quindi le forze dell'ordine potranno in tal modo usufruire del supporto e della cooperazione delle amministrazioni con il fine di far sentire meno solo il cittadino ed impedire così inevitabili episodi di "giustizia fai da te", attraverso la prevenzione e repressione del crimine».

«Essere vicini al cittadino - conclude l'ex candidato sindaco del centrodestra - vuol dire ampliare lo sguardo oltre l'immediato e aprire spazi nuovi di fronte a problemi annosi».