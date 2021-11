Allagamenti in contrada Scocciaformiche: "Sora nel Cuore" chiede interventi. Il gruppo legato all'ex candidata sindaco Eugenia Tersgini descrive ciò che accade in questa zona come un grave problema che da tempo crea danni e tanti disagi ai residenti e ai proprietari dei terreni.

"Da anni - spiega una nota del gruppo - i cittadini della zona Scocciaformiche-Baiolardo si trovano a dover contrastare problematiche relative al mancato deflusso delle acque, ogni qualvolta si verificano temporali o piogge copiose. Questo sia perché la zona è un punto di minimo geografico sia perché non si effettuano interventi di pulizia volti a scongiurare gli allagamenti. Tali fenomeni non interessano solo i campi, ma spesso anche i piani inferiori delle case. Ai tempi dell'amministrazione Casinelli si intervenne con ordinanze per la pulizia dei fossati interpoderali e con interventi mirati che permisero alla situazione di migliorare notevolmente. Negli ultimi anni però, per la noncuranza e mancanza di manutenzione da parte del Comune, la situazione è andata notevolmente peggiorando ed il problema è divenuto più grande di prima".

"Sora nel Cuore" si è confrontata con i residenti raccogliendo le loro doglianze: "I cittadini chiedono al sindaco Di Stefano e al delegato alle manutenzioni Francesco De Gasperis di avviare un programma di interventi tesi alla pulizia di tutto il reticolo di smaltimento acque di pioggia e, nello specifico, quella dei fossati lungo la strada comunale. Ci uniamo ai residenti di Scocciaformiche-Baiolardo chiedendo che il Comune intervenga con solerzia per la risoluzione del problema".