Un tragico incidente, avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato, è costato la vita ad un cinquantenne rumeno, Maricel Stan, per tutti "Marcello", deceduto nella giornata di ieri a seguito delle gravi ferite riportate.

Il fatto è accaduto poco dopo le 19, lungo la regionale 155 per Fiuggi, all'altezza dell'incrocio con via Montelena, a Tecchiena. Stando a una prima ricostruzione, ancora da confermare nei particolari, l'uomo, residente a poca distanza dal punto del sinistro, stava attraversando la strada per raggiungere la sua abitazione. In quel tratto della Sr 155, l'illuminazione è scarsa e Maricel Stan è stato investito in pieno da una Ford Fiesta condotta da un quarantenne che procedeva in direzione Frosinone: quest'ultimo non ha fatto in tempo ad evitare l'impatto, risultato talmente forte che il cinquantenne rumeno ha sfondato il parabrezza della vettura.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri di Alatri e il personale del 118. Le condizioni dell'uomo sono apparse subito molto gravi, al punto che Maricel Stan ha perso la vita neppure 24 ore dopo l'incidente.

Il decesso è avvenuto all'ospedale "Spaziani" di Frosinone, dove Maricel era stato ricoverato. La morte del cinquantenne ha destato grande commozione a Tecchiena, soprattutto tra la vasta comunità rumena residente in città e nella provincia: moltissimi i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia tramite i social network.

Ancora da definire la data dei funerali, in attesa che venga disposta l'autopsia sul corpo dell'uomo.

Lo schianto è avvenuto a pochi metri di distanza dal luogo di un altro terribile incidente, datato 7 aprile 2016, quando a morire fu il settantenne Eugenio Rapone, anche lui investito da un'automobile. Pure allora ci furono polemiche sulla sicurezza di quel tratto stradale.

I contesti sono ovviamente differenti, ma quel punto della regionale 155 si conferma sciagurato.