Torna il misterioso vandalo alle XII Marie. Per la terza volta in pochi mesi imbrattata la facciata della chiesa locale posta lungo la provinciale per Fumone.

A fare la denuncia il comitato locale della confraternita che ora per l'ennesima volta dovrà riverniciare la facciata imbrattata dall'ignoto imbrattatore tornato ancora una volta a colpire.