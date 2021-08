Commosso saluto a Fabrizio Finateri, il quarantaseienne di Supino morto venerdì scorso dopo un malore prima della partita del Frosinone allo stadio "Stirpe". I funerali all'esterno della Chiesa di S. Pio X nel paese lepino. Le mascherine non sono riuscite a nascondere i volti rigati dalle lacrime. La bara è stata accompagnata da un lungo corteo di moto. Fabrizio era un grande appassionato della "due ruote" e tanti amici hanno voluto portare l'ultimo saluto in modo speciale. Tanti i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia del quarantaseienne. Anche sui social in questi giorni in tanti hanno rivolto parole di vicinanza alla moglie, ai figli e a tutti i familiari. Da tutti ricordato come una persona dal cuore grande, sempre cordiale e generoso con tutti.