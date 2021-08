Il ritorno del campionato di serie B con i tifosi allo stadio. La "prima" del Frosinone calcio contro il Parma. La festa, i colori, i cori: tutto pronto, tutto drammaticamente rovinato, tutto trasformato in dolore, tragedia, lutto. Gli spalti del "Benito Stirpe" si sono trasformati in un luogo di morte e disperazione.

Un uomo di 46 anni, F.F di Supino, grande tifoso da sempre del Frosinone calcio, infatti, è morto per causa da accertare, ma molto probabilmente stroncato da un malore, mentre stava per entrare nella struttura per assistere alla gara insieme al figlio. Inutili i soccorsi dei sanitari: il 46enne, infatti, é deceduto poco dopo l'arrivo in ospedale, allo "Spaziani" di Frosinone, come detto prima con ogni probabilità stroncato da un malore.

La notizia si è diffusa rapidamente e in tutto il "Benito Stirpe" è calato il gelo. Festa rovinata, ma è sicuramente ciò che meno conta di fronte alla morte così tragica di un uomo, davanti agli occhi del figlio.